В Красноярске с начала года инициировали вывоз более 300 брошенных автомобилей

Мэрия Красноярска в период с января по июнь 2026 года очистила улицы и дворы от более чем 300 брошенных машин, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Верещагин.

По словам градоначальника, треть брошенных автомобилей была вывезена за счет муниципалитета, более 200 машин убрали собственники после предупреждений.

В 2024 году мэрия Красноярска приняла специальный регламент по борьбе с брошенным автотранспортом. За время его действия город избавился от почти 1,2 тыс. машин. «Сейчас в работе еще более 100 заявок»,— отметил господин Верещагин.

Михаил Кичанов