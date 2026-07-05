Обновились по справедливости

«Справедливая Россия» (СР) на предвыборном съезде 4 июля выдвинула в Госдуму лишь 17 из 27 действующих депутатов нижней палаты. В общефедеральную часть партсписка вошли председатель партии Сергей Миронов, вице-спикер Думы Александр Бабаков, депутат Марина Ким и ветеран СВО Олег Чернышев. Среди тех, кто остался за бортом кампании-2026,— известные актеры Елена Драпеко и Николай Бурляев, а также представители двух партий, примкнувших к эсерам накануне выборов 2021 года.

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Справороссы, единственные из занимавшихся до сих пор предвыборными хлопотами партийцев, умудрились оснастить пространство своего съезда и цветом, и ароматом. Печатная агитация, судя по всему, прибыла аккурат к началу мероприятия и быстро наполнила Центр международной торговли узнаваемым запахом типографской краски. Правда, организаторы, видимо, успевшие привыкнуть к этим ароматам за время интенсивной подготовки к форуму, ничего не чувствовали. «Краска?.. Наверное, программа или мячи…» — искренне недоумевал один из них.

Использовать мячи гостям предложили в полном соответствии с программными установками СР, выбивая мишени со «сверхдоходами богатых», «сверхприбылями банков», «высокой ставкой ЦБ» и «повышением НДС». Особой популярностью аттракцион неожиданно пользовался у делегаток на каблуках. Они же внимательнее всех изучали стенд с партпроектом депутата Госдумы Марины Ким, направленным на помощь мамам-предпринимательницам.

Вскоре выяснилось, что госпожа Ким, вступившая в партию в 2021-м, поведет соратников на предстоящие выборы в составе «федеральной четверки». Возглавят список СР ее председатель Сергей Миронов и его заместитель Александр Бабаков, а замкнет четверку ветеран СВО, командир подшефного партии 1429-го гвардейского мотострелкового полка Олег Чернышев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Член Президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Бурков (слева) и эксперт-консультант комитета сборных команд Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз", член Центрального совета партии "Справедливая Россия" Валерий Газзаев Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Член Президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Бурков (слева) и эксперт-консультант комитета сборных команд Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз", член Центрального совета партии "Справедливая Россия" Валерий Газзаев Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото

В целом из 27 действующих депутатов Госдумы от СР на переизбрание претендуют лишь 17. В частности, региональные группы возглавили председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг (Челябинская область), зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин (одна из двух групп в Москве), первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев (Краснодарский край), и. о. главы комитета по развитию гражданского общества Николай Новичков (Красноярский край, Кемеровская и Томская области, Ямало-Ненецкий автономный округ), первый заместитель руководителя фракции Андрей Кузнецов (Свердловская область и Пермский край), зампред комитета по экологии Анатолий Грешневиков (Владимирская, Орловская, Рязанская, Тульская и Ярославская области). При этом депутаты Бабаков, Гартунг и Грешневиков намерены побороться за мандаты еще и в своих одномандатных округах. Только в округах выдвинулись думские ветераны Галина Хованская (Москва) и Анатолий Аксаков (Чувашия). А Федот Тумусов, в текущий созыв избравшийся по партсписку, выдвинулся по одномандатному округу в Якутии.

В число выдвинутых на съезде кандидатов не вошли депутаты-актеры Елена Драпеко и Николай Бурляев, а также телеэрудит Анатолий Вассерман, который пять лет назад избрался по округу в Москве как самовыдвиженец, а затем вошел во фракцию СР. Ни по спискам, ни по округам не заявлены также депутаты, представляющие партии, которые объединились с эсерами накануне выборов-2021: экс-лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин и один из лидеров партии «За правду!» Дмитрий Кузнецов, получивший мандат писателя Захара Прилепина.

Среди заметных новичков, возглавивших крупные региональные группы,— бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов (новые субъекты РФ, Севастополь и Крым), ведущий авторской программы на «Соловьев Live» Сергей Михеев (Белгородская, Брянская, Курская, Калужская и Липецкая области), лидер петербургских эсеров Надежда Тихонова (Карелия, Ленинградская область и Санкт-Петербург). Двое последних также выдвинулись на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга.

В боевитости и шансах своих кандидатов Сергей Миронов уверен — назло скептикам. «Я не могу ссылаться, но, поверьте, социология хорошая у нас, я отвечаю за свои слова,— подбодрил он соратников.— Люди нас ждут, на нас надеются». Если же кто-то и где-то «попытается поджулить», в дело вступят партийные наблюдатели, пообещал председатель СР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Член президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия" Николай Стариков Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Член президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия" Николай Стариков Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото

Партийная программа «Манифест справедливости» из десяти пунктов-«целей» разработана «не просто так», подчеркнул господин Миронов: «Мы показываем, с чем идем и, самое главное, как мы будем этого добиваться». Первым пунктом манифеста, как и обещал ранее лидер СР, значится цель «Защитить защитников» (поддержка участников СВО). В документ также вошли традиционные для эсеров пункты вроде «Остановить рост цен!», «Сделать пенсию достойной!», «Миграцию под жесткий контроль!» и один принципиально новый — «Гарантировать цифровые права граждан!».

Эпиграфом манифеста, а заодно одним из лозунгов кампании стала фраза «С любовью к Родине, с заботой о людях!». Политтехнологу Дмитрию Гусеву слоган понравился. «Длинновато? Но мы с ним победим!» — заверил он корреспондента “Ъ”.

Григорий Лейба