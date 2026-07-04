Силы ПВО сбили более 90 беспилотников ВСУ над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 92 беспилотника Вооруженных сил Украины над российской территорией с 7:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской и Тверской областями, а также над Крымом и Азовским морем.

В Белгородской области при атаках пострадали двое жителей. Несколько сел Корочанского округа обесточены из-за повреждения линии электропередачи, сообщил оперштаб региона.