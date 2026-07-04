На водоснабжение Гагаринского района Саратова выделили более 20 млн рублей

Более 20 млн руб. из резервного фонда Саратовской области направлено на строительство четырех водонапорных башен и двух скважин в Гагаринском районе. Об этом сообщил глава Саратова Игорь Молчанов.

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По словам мэра, уже установлены башни на ул. Рабочей в поселке Сельхозтехника и на ул. Солнечной в селе Синенькие. Работы продолжаются в селе Поповка на улицах Молодежной и Новой.

Одновременно ведутся работы по сооружению скважин в поселках Хмелевка и Хмелевский. Господин Молчанов подчеркнул, что реализация проекта обеспечит жителей сельских территорий стабильным водоснабжением.

Нина Шевченко