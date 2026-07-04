Глава Соликамска прокомментировал ситуацию с отсутствием топлива

Глава Соликамска Александр русанов на своей странице в социальных сетях сообщил, что получает обращения по наличию топлива на АЗС Соликамска.

Он отметил, что сейчас в приоритетном порядке обеспечиваются топливом транспорт экстренных служб и машины, задействованные в бесперебойной работе систем жизнеобеспечения.

«Формируем поставки для нужд физлиц. Здесь на связи с поставщиками топлива. Сегодня вечером – завтра утром 92-й и 95-й бензин точечно появится на городских заправках», - пообещал глава Соликамска.

Напомним, на прошлой неделе на независимых АЗС Прикамья существенно выросла цена топлива. Кроме того заправки начали вводить лимиты на продажу топлива. На некоторых заправках наблюдается отсутствие бензина. Ситуацию с бензином краевые власти контролируют в рамках еженедельного штаба. Ранее сообщалось о достаточном количестве топлива в регионе.