Авиационную опасность вулкана Шивелуч на Камчатке повысили до максимальной

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10,5 км над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Выброс произошел около 8:05 по местному времени (23:05 мск 3 июля). По данным вулканологов, облако пепла распространилось на 65 км к северо-западу. Вулкану присвоен максимальный — красный — код авиационной опасности.

«Извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью», — указывается в сообщении. В любое время могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря, сообщили ученые.