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В Челябинской области Сабантуй посетили 70 тыс. человек

Сабантуй, который прошел в деревне Норкино Челябинской области, посетили более 70 тыс. жителей и гостей региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

На мероприятии в качестве охраны присутствовали сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии, волонтеры. Всего за безопасностью участников мероприятия следили 260 человек. До начала празднования полицейские обследовали прилегающую территорию со служебными собаками, на контрольно-пропускных пунктах работали металлодетекторы.

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