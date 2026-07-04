В Татарстане собираемость платежей за ЖКУ составила 98,3%

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане за январь-май 2026 года составил 98,3%. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане составила 98,3%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане составила 98,3%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Показатель на 0,3% выше уровня прошлого года. В то же время в мае собираемость платежей снизилась на 1% год к году и составила 98%. Среднегодовой уровень собираемости достиг 99,5%, что на 0,2% выше показателя прошлого года.

Доля платежей, совершенных в электронном формате, в общем объеме составила 82%.

Анар Зейналов