В Татарстане программа капремонта жилья выполнена на 45%

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 45%. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Согласно программе на текущий год, планируется отремонтировать 813 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании, а также заменить 124 лифта в 56 домах в шести муниципалитетах. К работам уже приступили в 485 домах в 39 муниципальных образованиях, полностью завершены работы в 74 домах.

Кроме того, на текущей неделе объявлены электронные аукционы по 120 многоквартирным домам. По остальным объектам ведется подготовка: утверждается проектная документация, закупаются материалы. Приступить к работам по графику планируется до середины июля.

Анар Зейналов