Кравцов поддержал включение произведений о СВО в школьную программу

Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею включить в школьную программу по литературе современные произведения о военной операции на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Возможные сроки обновления программы в ведомстве не уточнили. Произведения об участниках СВО уже включены в список обязательного и внеклассного чтения на лето.

Сам господин Кравцов отметил, что в школьную программу по информатике уже добавлены вопросы искусственного интеллекта, а на уроках «Труда (технологии)» изучают вопросы использования беспилотников. «Темы, связанные с БПЛА, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины», — сказал министр.