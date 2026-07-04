Кравцов поддержал включение произведений о СВО в школьную программу
Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею включить в школьную программу по литературе современные произведения о военной операции на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Возможные сроки обновления программы в ведомстве не уточнили. Произведения об участниках СВО уже включены в список обязательного и внеклассного чтения на лето.
Сам господин Кравцов отметил, что в школьную программу по информатике уже добавлены вопросы искусственного интеллекта, а на уроках «Труда (технологии)» изучают вопросы использования беспилотников. «Темы, связанные с БПЛА, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины», — сказал министр.
Идея включения произведений о военной операции на Украине в школьную программу по литературе является частью более широкой тенденции по интеграции тем о специальной военной операции (СВО) в российскую образовательную систему. С 2022 года Минпросвещения занимается разработкой новых учебников истории для 10–11 классов, которые содержат разделы о причинах и ходе СВО, а также о вхождении новых регионов в состав России, и они начали поступать в школы с 1 сентября 2023 года. Также ведётся работа над учебниками для 5–9 классов с аналогичным содержанием.
Кроме этого, с 1 сентября 2024 года в школах предмет ОБЖ заменят на «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого будут изучать беспилотники и начальную военную подготовку. Число часов на НВП увеличится до 50%. Для преподавания этого предмета планируется привлекать ветеранов СВО после прохождения ими переподготовки. Также в школах открываются музеи, посвящённые специальной военной операции, куда будут передаваться артефакты из зоны боевых действий, а учеников планируют привлекать к сбору воспоминаний ветеранов СВО.
Эти изменения также включают введение с 2026 года в школьную программу предмета «Духовно-нравственная культура России», где школьники будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных, культурных деятелей, учёных и военнослужащих, в том числе участников СВО. Программа «Обучение служением. Первые», в рамках которой школьники могут создавать биографические материалы об участниках военной операции на Украине, также переходит из внеурочных занятий в часть школьного предмета «Индивидуальный проект».