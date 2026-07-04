В Удмуртии задержан 17-летний курьер, похитивший 1,7 млн рублей у пенсионерок

Полицейские Удмуртии задержали 17-летнего курьера-пособника телефонных мошенников по подозрению в хищении 1,7 млн руб. у двух пенсионерок. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«В конце июня МВД по Удмуртии обратилась 77-летняя жительница Ижевска. Она рассказала о том, что в середине месяца ей позвонила женщина, представившаяся сотрудником пенсионного фонда. Она сказала пострадавшей о необходимости перерасчета пенсионного стажа и попросила назвать паспортные данные для записи на прием к специалисту. На следующий день пенсионерке позвонил мужчина и сообщил о том, что из-за утечки личных данных денежные средства, находящиеся на ее счетах, перечисляются на нужды ВСУ»,— говорится в сообщении.

Мошенник, угрожая уголовной ответственностью, убедил пожилую женщину в необходимости «задекларировать» все имеющиеся у нее сбережения. Тогда пенсионерка сняла в банке 775 тыс. руб. и передала их на остановке общественного транспорта молодому человеку.

После задержания 17-летнего жителя Ижевска при личном досмотре полицейские обнаружили 900 тыс. руб. Установлено, что он забрал средства у пенсионерки из соседнего региона, обманутой мошенниками аналогичным способом. Из похищенных средств по указанию куратора он перевел себе 30 тыс. руб.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Владислав Галичанин