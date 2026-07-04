Кировской области спишут часть долга по бюджетным кредитам
Правительство России спишет две трети задолженности по бюджетным кредитам 17 регионам, включая Кировскую область. Общая сумма списания составит 16,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Помимо Кировской области, долги спишут Дагестану, Калмыкии, Мордовии, Хабаровскому краю, Чукотскому автономному округу, а также Амурской, Астраханской, Вологодской, Костромской, Курской, Мурманской, Пензенской, Псковской, Рязанской и Свердловской областям.
Объем списания соответствует вложениям регионов в модернизацию ЖКХ, инфраструктурные проекты, переселение из аварийного жилья и обновление общественного транспорта. «Ресурсы, которые теперь появятся в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, которые нацелены на дальнейший рост экономики субъектов Российской Федерации»,— отметил премьер-министр Михаил Мишустин.
В 2025 году списанием воспользовались 58 регионов, чья нагрузка сократилась на 230 млрд руб. В 2026 году задолженность аннулирована уже 68 субъектам на сумму свыше 277 млрд руб.