В нечеловеческих дозах

Российские потребители за четыре первых месяца 2026 года потратили совокупно около 2 млрд руб. на кормовые добавки для домашних животных. Это более чем на 14% превышает прошлогодние показатели. Эксперты связывают это с ростом доли домохозяйств с питомцами и гуманизацией отношения к ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В январе—апреле текущего года продажи в рознице кормовых добавок для животных почти достигли 2 млрд руб., увеличившись на 14,5% год к году, следует из данных аналитической компании RNC Pharma (данные включают статистику по онлайн-продажам). Было продано более 195,2 млн минимальных единиц (общее количество лекарственных форм в составе потребительских упаковок и отдельных блистеров). Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев отмечает, что рынок кормовых добавок для домашних животных демонстрирует устойчивый рост. При этом его объем пока остается относительно небольшим: так, по итогам 2025 года оборот этого сегмента составил более 4 млрд руб., в то время как весь российский рынок зоотоваров достиг 600 млрд руб.

Рост спроса на такие товары связан с увеличением доли домохозяйств с домашними животными и гуманного отношения к ним, считают в «Валта Пет Продактс» (производитель и дистрибутор товаров для домашних животных). Потребители стали больше покупать для своих кошек и собак витамины, аминокислоты и антиоксиданты.

Еще несколько лет назад пробиотики, омега-3, комплексы для суставов и продукты для здоровья кожи воспринимались как нишевые товары, которые покупают при наличии конкретной проблемы. Сейчас владельцы питомцев приобретают их регулярно, говорят в Harly (бренд товаров для животных). По данным компании, за первые пять месяцев 2026 года категория функциональных продуктов принесла около 202 млн руб. выручки против 137 млн руб. за весь предыдущий год. Самый значительный рост у производителя показали пробиотики для поддержки пищеварения кошек и собак: в 1,6 раза за январь—май 2026 года, до 67 млн руб.

Несмотря на денежный рост, рынок столкнулся с некоторым сокращением продаж наиболее популярных товаров. Причиной этому стала остановка поставок кормовой добавки FortiFlora, являвшейся ранее лидером в своем сегменте. В марте 2025 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки кормовых добавок с фабрики Purina во Франции. В итоге в январе—апреле 2026 года продажи этой продукции в РФ упали на 73% в натуральном выражении и на 74% — в рублях. При этом активизировались продажи аналогов FortiFlora: например, спрос на кормовую добавку «Май Тотем» вырос год к году втрое в натуральном выражении и в 2,3 раза — в денежном.

Сегмент кормовых добавок для домашних животных продолжит расти, однако его развитие сдерживает обязательная государственная регистрация таких товаров, отмечает Кирилл Дмитриев. Он подчеркивает, что все кормовые добавки подлежат регистрации в Россельхознадзоре, некоторые производители пытаются позиционировать такую продукцию как функциональные корма или лакомства, чтобы избежать этой процедуры.

В «Валта Пет Продактс» отмечают, что сейчас на рынке остается большое количество незарегистрированных производителей, занявших нишу после ухода части международных компаний в 2022 году. Некоторые комбинации веществ, по сути, являются компонентами для производства кормов, а не самостоятельными добавками. Часть таких веществ может попадать в оборот без должной проверки и оформления. Поэтому главной проблемой сегмента, как считают в «Валта Пет Продактс», является отсутствие стандартов качества, дозировок и нужного содержания действующих веществ, что может привести к распространению продуктов без доказанной или с недостаточной эффективностью.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова, Василий Берзин