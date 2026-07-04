Жителей Адыгеи попросили воздержаться от поездок на личных автомобилях

Жителям Адыгеи следует «воздержаться от использования личного транспорта без крайней необходимости», заявил глава региона Мурат Кумпилов. По его словам, это позволит сэкономить топливо.

Господин Кумпилов по итогам совещания по ситуации на региональном рынке нефтепродуктов рассказал, что поручил ведомствам «использовать автотранспорт на дизельном топливе в целях экономии бензина для населения». Чиновникам приказали «минимизировать использование служебного транспорта без крайней необходимости».

«Прошу жителей республики также временно воздержаться от использования личного транспорта без крайней необходимости, — написал глава региона в Telegram. — Такие меры помогут снизить нагрузку на автозаправочные станции».

Господин Кумпилов подчеркнул, что «ситуация носит временный характер». Также он заверил, что власти Адыгеи поддерживают связь с поставщиками нефтепродуктов и федеральными структурами.