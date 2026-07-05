Металлурги заломили спрос

Цены на лом черных металлов на российском рынке к концу июня выросли до 18,25 тыс. руб. за тонну, обновив максимум за последний год. Участники рынка связывают динамику с нестабильным спросом металлургов, которые активизировали закупки весной, обострив конкуренцию за сырье. В долгосрочное восстановление цен в отрасли не верят, ожидая коррекции уже к концу третьего квартала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Средняя стоимость лома черных металлов в России за последнюю неделю июня увеличилась на 268 руб., до 18,25 тыс. руб. за тонну, по данным индекса «Транслома», крупнейшего заготовителя лома в РФ. Цены достигли максимума за последний год. Котировки устойчиво растут с начала июня. Относительно аналогичного периода 2025 года лом подорожал на 13%, или примерно на 2 тыс. руб. за тонну.

Как следует из данных «Транслома», стоимость лома в последнюю неделю июня выросла на базисах заводов во всех регионах, которые отслеживает компания.

В Татарстане цена лома категории 3А на заводах без учета доставки увеличилась на 5%, до 19,5 тыс. руб., в Екатеринбурге — на 4%, до 21,27 тыс. руб., в Новосибирске — на 3%, до 16,41 тыс. руб., в Московском регионе — на 2%, до 19,52 тыс. руб. за тонну.

Лом в основном используется для производства стали в электродуговых печах, на которую приходится около трети выплавки всей стали в России. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в РФ в 2025 году упал на 18,8%, до 16,4 млн тонн. Объем поставок лома предприятиям «Русмет» оценивал в 7,45 млн тонн.

Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов говорит, что текущий рост цен на лом во многом обусловлен закупочной политикой металлургов, которые приобретают сырье скачкообразно, а рынок не успевает заготовить такой объем и адаптироваться под новые условия.

По его словам, в первом квартале торговля была минимальной: в частности, «Промсорт-Калуга» и «Промсорт-Урал» прекратили закупки со свободного рынка в феврале и марте. Активизация спроса началась в апреле, а в мае рост продолжился. ММК, не выходивший на свободный рынок с октября 2025 года, в мае возобновил закупки, продолжает топ-менеджер.

По его словам, это усилило конкуренцию за сырье и привело к росту закупочных цен, чему также способствовало повышение стоимости металлопродукции, стартовавшее в начале апреля. Но, подчеркивает господин Астахов, совокупная потребность в ломе остается на исторических минимумах.

Предприятия, обладающие собственным рудным сырьем, не закупают лом со свободного рынка, а выплавка стали находится на минимуме за 15 лет, указывает он. В этой связи Сергей Астахов ждет сокращения сбора лома в 2026 году на 12%, до 14,4 млн тонн, минимума за последние 20 лет.

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Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что цены на лом растут в условиях увеличения стоимости арматуры, которая за три месяца прибавила более чем 20% на фоне дефицита предложения и сезонного подъема спроса. Но, по его словам, к четвертому кварталу есть риски охлаждения цен по мере устранения сезонных факторов и ограниченного спроса на металлопродукцию. В «Трансломе» также считают, что текущий рост цен будет временным.

По оценкам Сергея Астахова, к концу третьего квартала лом подешевеет на 1,5–2 тыс. руб. за тонну от текущего уровня. «Рынок слегка оживился, но ничего хорошего глобально не ждем до конца года, так как стройка плохо себя чувствует»,— констатирует собеседник “Ъ” в металлургической компании.

Председатель правления «Новосталь-М» Иван Демченко говорит, что динамика цен на лом в среднесрочной перспективе будет в значительной степени зависеть от курса рубля и рынка готовой металлопродукции. «Ослабление рубля, как правило, оказывает поддержку ценам на лом за счет роста экспортного паритета. В случае снижения цен на стальную готовую продукцию давление неизбежно передастся и на рынок лома»,— рассуждает он.

Текущий уровень цен на лом, продолжает господин Демченко, во многом обусловлен эффектом низкой базы и реализацией отложенного спроса.

По его словам, в этом году строительный сезон сместился с марта на май и сегодня застройщики возобновляют запуск отложенных проектов, но дальнейшее развитие отрасли и влияние на рынок металлолома прогнозировать преждевременно.

Полина Трифонова