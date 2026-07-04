В Крыму один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ

В ночь на 4 июля ВСУ атаковали Крым, погиб один человек. Двое, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Он не привел подробностей об атаке. Чиновник пообещал, что «органы власти окажут всю необходимую помощь». Господин Аксенов также попросил крымчан быть бдительными и «доверять только официальным источникам информации».

Прокуратура Крыма сообщила, что после атаки БПЛА открыта горячая линия для приема информации и оказания помощи.