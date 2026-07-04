Стали известны тройки кандидатов «Партии пенсионеров» в заксобрание и думу Перми

В Прикамье состоялся конференция регионального отделения «Партии пенсионеров». Делегаты определили кандидатов, которые выдвинутся от партии в законодательное собрание региона и Пермскую городскую думу. Как пояснили в отделении, тройку по партспискам в краевой парламент возглавит председатель реготделения Алексей Грибанов. Также в нее войдут директор «Театр Театр» Егор Мухин и индивидуальный предприниматель Елена Кирсанова. Госпожа Кирсанова — экс-сотрудник МВД, где дослужилась до звания майора, Сейчас она занимается восстановлением пожилых людей, которые перенесли сложные заболевания. В Пермскую гордуму выдвинут также Алексей Грибанов и пермский врач и основатель одноименной клиники Сергей Дыбаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, «Партия пенсионеров» выдвинула кандидатов по всем 30 одномандатным округам в законодательное собрание и 22 округам в Пермскую гордуму. Выдвиженцы от «пенсионеров» будут представлять партию во всех 30 территориальных группах в ЗС и 11 в Гордуму. Так, бывший замглавы Перми Игорь Субботин возглавил Индустриальную группу 6, Свердловскую группу 11 экс-замначальника управления Росгвардии Дмитрий Пономаренко. В Орджоникидзевской группе 8 «пенсионеров» поведет на выборы бывший начальник Юридического управления администрации Перми Ирина Ермакова.

Стоит отметить, что господин Грибанов стал первым в партсписке на выборах в Госдуму.