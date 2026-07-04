Автотуризм в пределах бака

Дефицит бензина в стране почти свел на нет автотуризм. Под угрозой оказались и некоторые другие виды отдыха, рассказали “Ъ FM” предприниматели. Летний сезон в стране начался слабее ожиданий. По оценкам Российского союза туроператоров, в июне организованный турпоток снизился почти на 5%. На личных автомобилях россияне совершают порядка 50% летних поездок. Но теперь люди боятся ехать даже в Подмосковье, чтобы не остаться с пустым баком, отмечают собеседники “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За последнюю неделю россияне массово переориентировались на поезда и самолеты, отмечает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«У нас есть направления с серьезным падением спроса. Например, по Крыму за последние пять дней турпоток сократился на 75%. В то же время Калининградская область показывает рост на 12%, поскольку туда можно добраться самолетом, а также железной дорогой. Сильнее всего страдают направления, куда невозможно доехать поездом. На участке от Новороссийска до Туапсе — Джубга, Архипо-Осиповка, Геленджик — основной способ добраться остается автомобиль. При этом в районе Геленджика и Архипо-Осиповки водителям приходится проводить по шесть-семь часов в очередях за бензином, поэтому многие туристы просто отказываются от поездок.

В Сочи ситуация иная: туда можно добраться самолетом или поездом, поэтому спрос сохраняется высоким, а билеты быстро раскупаются. В то же время просадка наблюдается и на направлениях внутри Подмосковья, куда большинство туристов добирается на автомобиле. Снижение затронуло и водный туризм в Сибири — на Иртыше, Оби и Байкале. Из-за резкого роста цен на моторное топливо и проблем с его наличием многие круизные программы стали нерентабельными. На Байкале количество водных экскурсий и поездок сократилось в несколько раз. Если авиаперевозчики еще могут частично нарастить объемы перевозок, то железнодорожный транспорт уже работает практически на пределе возможностей.

Например, на маршруте Москва—Анапа билетов на скорые поезда до конца июля уже нет».

Большая часть российских глэмпингов — комфортабельных эко-отелей — находится в Московской и Ленинградской областях. Только в Подмосковье работает более 50 таких объектов, и спрос на них ежегодно растет примерно на 30%, говорят эксперты. Также для такого отдыха популярны Тверская, Тульская и Ярославская области, и Краснодарский край. При этом на более дальних направлениях отельеры уже фиксируют волну отказов туристов из-за сложной логистики, отмечает основатель глэмпингов «Гуляй-город» и «Аномалия» Дмитрий Гасилов:

«Сейчас туризм фактически измеряется одним баком бензина: если до места можно доехать из Москвы и вернуться на одной заправке, спрос еще сохраняется. Если расстояние больше, начинаются массовые отмены поездок. По словам участников рынка, особенно тяжело приходится загородным объектам. Например, отель в 250 км от Москвы столкнулся с резким падением спроса — впервые за 10 лет работы в июле остаются свободные выходные.

При этом объект, расположенный в 100 км от столицы, продолжает привлекать гостей, хотя заметного перетока туристов с более дальних направлений не наблюдается.

Около 60% внутреннего туризма в России связано с автомобильными поездками, и именно этот сегмент сейчас испытывает наибольшие трудности. Чтобы поддержать загрузку, некоторые объекты уже были вынуждены снизить цены на 30%. Это позволило частично увеличить количество бронирований, однако дальнейшее снижение тарифов теряет смысл, поскольку многие работают уже на грани рентабельности. Если летний сезон не принесет достаточной выручки, пережить зиму части объектов будет крайне сложно».

Проблемы с топливом затронули и речные круизы. Цены на горючее за сезон увеличились в два раза — до 130 тыс. руб. за т, говорят участники отрасли. В текущей навигации резкого скачка цен и перебоев пока нет. А вот уже в следующем сезоне, по прогнозам экспертов, туры на воде могут подорожать на 10%. Сейчас проблем удалось избежать, потому что компании заранее закупили запасы топлива, говорит Глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Анна Носова:

«В России туристические чартерные программы пока не настолько развиты, чтобы ситуация с топливом существенно повлияла на весь рынок. Экспедиционные маршруты — путешествия на яхтах по заповедникам Белого моря, Ладоге и на Дальнем Востоке — часто выполняются на парусных судах, что позволяет значительно экономить топливо. Поэтому большинство таких программ, запланированных на этот год, пока реализуются без изменений.

На яхтенный туризм ситуация повлияла незначительно, однако владельцы моторных лодок и катеров уже сталкиваются с трудностями. Проблемы возникают как с приобретением топлива, так и с его заправкой: многие АЗС отпускают бензин только в автомобильные баки, а подвести судно непосредственно к заправке зачастую невозможно. Что касается туристов, то часть из них действительно пересматривает свои планы и откладывает поездки. Причина не только в очередях на АЗС, но и в опасениях остаться без топлива на маршруте, особенно в регионах, где расстояния между заправками достаточно велики. По оценкам участников отрасли, снижение спроса на отдельные виды путешествий уже достигает примерно 20%».

По оценкам профильных СМИ, ситуация на рынке топлива уже в ближайшие месяцы может сказаться и на автобусных турах. По оценке экспертов, экскурсионные туры по Золотому кольцу этим летом стоят на 10-15% дороже, чем годом ранее.

Ангелина Зотина, Екатерина Вихарева