Горожане поддержали «Христианскую миссию»

В Самаре 2 июля завершились общественные слушания, касавшиеся строительства протестантского «Храма церкви “Христианская миссия”» в Куйбышевском районе. Проект получил 42 положительных мнения, возражающих не было. Незадолго до этого государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона опубликовала результаты историко-культурной экспертизы участка земли площадью 1,6 га, на котором планируется возведение храма. Как сказано в заключении эксперта, в зоне будущего строительства объекты археологии не обнаружены. Как ответили «Ъ-Волга» в городской администрации, вопрос о предоставлении условно разрешенного вида использования будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по застройке, после чего окончательное решение будет принимать министерство градостроительной политики Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Самары Фото: Администрация Самары

В публичных слушаниях «Проекта приказа министерства градостроительной политики Самарской области о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» приняли участие 42 человека, все они выразили положительное мнение. «Я поддерживаю предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования для данного земельного участка. Храм всегда имеет положительное влияние на общество. Люди спасаются, семьи восстанавливаются, и дети воспитываются с правильными ценностями», — высказался один из горожан. Решение, принятое по итогам общественных обсуждений, размещено, в том числе, на сайте администрации города.

Участок земли площадью 1,6 га в восточной части Засамарской Слободки в Куйбышевском районе (к юго-востоку от кругового перекрестка улиц Шоссейной и Ростовской) планируется выделить церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) «Христианская Миссия».

Согласно Большой российской энциклопедии, пятидесятники — направление протестантского христианства , возникшее в конце XIX - начале XX вв. Название «пятидесятники» происходит от события Пятидесятницы, когда, согласно книге Деяний святых апостолов, на учеников Иисуса Христа снизошел Святой Дух, и они стали говорить «на иных языках». По данным на начало 2000-х, в России проживают около 900 тыс. пятидесятников всех направлений. Отличительные особенности пятидесятнического богослужения: могут совершаться общая молитва «на иных языках» (глоссолалия понимается как язык общения с Богом и признак дарования сверхъестественной силы), молитва за исцеление, пророческая молитва, а также допускаются рассказы о полученных откровениях. Крещение совершается над людьми сознательного возраста путем полного погружения.

В России с середины 90-х годов действует Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), одно из крупнейших в стране протестантских объединений, в состав которого входит 31 централизованная религиозная организация и более 1000 религиозных объединений.

По данным на странице самарского движения церкви «Христианская миссия» во «ВКонтакте», пятидесятники проводят воскресные богослужения, общецерковные молитвы, совместные прогулки по городу, участвуют в праздновании официальных праздников и т. д. Богослужения проходят в офисном здании на Московском шоссе, 2б. Старшим пастором является Дмитрий Шкурко. На страницу подписаны 1800 человек. В августе 2025 года Дмитрий Шкурко принял участие во встрече-знакомстве с новым митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.

Во вторник, 30 июня, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона опубликовала результаты историко-культурной экспертизы участка земли площадью 1,6 га, на котором планируется возведение храма. Как сказано в заключении эксперта, в зоне будущего строительства объекты археологии не обнаружены.

Как ответили «Ъ-Волга» в администрации Самары, вопрос о предоставлении условно разрешенного вида использования будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии в июле, после чего окончательное решение примет министерство градостроительной политики Самарской области.

По мнению депутата думы Самары Дмитрия Асеева, один из главных вопросов — архитектурный стиль будущего храма в сочетании с архитектурным ансамблем Куйбышевского района. «Тот проект, который видел я, никак не сочетается с обликом города, особенно учитывая разговоры о необходимости сохранить историю этой части города. Во всей этой ситуации уместно вспомнить слова архитектора, почетного гражданина Самары Вагана Каркарьяна о том, что городу не хватает “выверенного” генплана, в который бы не вносились изменения каждый раз. А Ваган Каркарьян очень любил Самару и, кстати говоря, незадолго до смерти принял крещение в Русской православной церкви. При крещении принял имя Агн», — отметил Дмитрий Асеев. Депутат городской думы добавил, что, несмотря на положительные мнения горожан, часть населения Куйбышевского района вряд ли нуждается в появлении протестантского храма, поскольку «Самара — город с преимущественно православным населением».

Сабрина Самедова