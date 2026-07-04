В Самаре завершили подготовку пляжей к купальному сезону

В Самаре завершена подготовка городских пляжей, сообщили в администрации города.

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Специалисты МАУ «Самарская набережная» разровняли 29,5 т завезенного песка и расставили около 1400 единиц пляжного оборудования, включая кабинки для переодевания, теневые навесы, души, скамейки с навесами и т. д.

На 14 спасательных постах ежедневно с 8:00 до 21:00 работают 44 спасателя.

«К новому сезону закупили более 500 единиц нового оборудования, впервые обустроили на пляже полноценную детскую площадку с качелями-качалками, балансирами и игровым комплексом. Несмотря на затяжной паводок, работы выполнили оперативно, уже перешли на текущий режим содержания пляжей — начиная с раннего утра, наши работники в несколько заходов убирают почти 4 км прибрежной зоны. Но важно, чтобы и наши гости помогали сохранять чистоту и бережно относились к пляжному оборудованию — к сожалению, уже приходится ремонтировать элементы, поврежденные отдыхающими»,— цитируются слова директора МАУ «Самарская набережная» Артемия Анисимова.

Для людей с ограниченными возможностями обустроены пляжи на Первомайском и Некрасовском спусках.

В этом году в список пляжей Самарской области, где разрешено купаться, включены девять участков в Самаре, однако, по данным Роспотребнадзора, за период с 23.06. до 30.06. на них выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям.

Сабрина Самедова