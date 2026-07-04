БПЛА упал на территории предприятия в Псковской области

В Псковской области обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия, а также повредили жилые дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В Великих Луках обломки БПЛА упали на закрытой территории производственного объекта, — заявил глава региона в "Максе". — Пострадавших и разрушений нет». Он отметил, что была повреждена проходящая по территории завода теплотрасса, но горячее водоснабжение в районе уже восстановили.

Также в Кунье дрон упал в черте населенного пункта. В двух многоквартирных домах были разбиты окна. По предварительным данным, три человека «получили незначительные травмы от разбитого стекла». В Куньинском районе также была повреждена сельскохозяйственная постройка.