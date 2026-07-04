БПЛА упал на территории предприятия в Псковской области
В Псковской области обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия, а также повредили жилые дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В Великих Луках обломки БПЛА упали на закрытой территории производственного объекта, — заявил глава региона в "Максе". — Пострадавших и разрушений нет». Он отметил, что была повреждена проходящая по территории завода теплотрасса, но горячее водоснабжение в районе уже восстановили.
Также в Кунье дрон упал в черте населенного пункта. В двух многоквартирных домах были разбиты окна. По предварительным данным, три человека «получили незначительные травмы от разбитого стекла». В Куньинском районе также была повреждена сельскохозяйственная постройка.
Падения обломков БПЛА на промышленные предприятия и жилые дома в различных регионах России — не редкость. Например, ранее обломки БПЛА повредили территорию промпредприятия в Белореченске, где была повреждена труба в цехе и произошло небольшое возгорание. Аналогичные инциденты происходили в Краснодарском крае, где обломки беспилотника упали на территории предприятия в поселке Волна, вызвав пожар оборудования и ранение человека. В Воронежской области также фиксировались повреждения пристроек промпредприятий от обломков БПЛА.
Помимо промышленных объектов, беспилотные летательные аппараты и их обломки неоднократно становились причиной повреждений жилых домов и инфраструктуры. В Краснодаре были повреждены окна многоквартирных домов и крыша здания, в Новороссийске — четыре многоквартирных дома и придомовые территории. В Московской области обломки БПЛА повредили садовые дома и фасад жилого дома, а в Волгоградской области — частные домовладения и хозпостройки. Также отмечались случаи повреждения энергетической инфраструктуры, такой как трансформаторные подстанции и линии электропередачи, как например, в Шахтах Ростовской области и Калужской области.
В ряде случаев в результате таких инцидентов были пострадавшие. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА на предприятии пострадал один человек. Ранее в Туапсе погибли двое детей и пострадали двое взрослых из-за падения обломков беспилотников на жилой дом. В Подмосковье 75-летняя женщина получила ранение при атаке БПЛА. После падения БПЛА в Азове погибла пенсионерка.