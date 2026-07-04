В аэропорту Казани задерживаются 12 рейсов, один отменен

В аэропорту Казани на фоне ночных ограничений задерживаются 12 рейсов, еще один отменен. Это следует из онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани на фоне ночных ограничений задерживаются рейсы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани на фоне ночных ограничений задерживаются рейсы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Так, рейс авиакомпании «Северный ветер» из Барнаула задержан более чем на четыре часа, прилет перенесен с 08:25 на 12:30. Также задержаны рейсы «Азур Эйр» в Анталью и обратно — вылет перенесен с 14:50 на 19:30, прилет — с 11:10 на 18:10.

Среди других задержанных рейсов: Калининград, Санкт-Петербург, Душанбе, Хургаду и Стамбул. Кроме того, отменен рейс авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург.

Ночью в аэропорту Казани вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Аналогичные меры действовали в Бугульме и Нижнекамске. Также в республике на протяжении двух часов действовала ракетная опасность, в Казани и Зеленодольске — угроза атаки БПЛА. Сейчас все ограничения сняты.

Анар Зейналов