В Самаре изменилась схема движения на перекрестке улицы Ставропольской и проспекта Кирова

В Самаре до 5:00 6 июля ограничено движение транспорта в сторону площади Кирова из-за старта первой фазы ремонта участка трамвайной линии на пересечении ул. Ставропольской и проспекта Кирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, с 20:00 10 июля до 5:00 13 июля будет ограничено движение в сторону Московского шоссе и приостановлено движение трамваев №№ 13, 21 и 25 по ул. Ставропольской на участке от ул. Советской до ул. Ново-Вокзальной в связи со второй фазой ремонта.

Сабрина Самедова