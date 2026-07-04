В Перми лайнер «Победы» совершил незапланированную посадку

Сегодня около 11 часов по местному времени, в международном аэропорту «Пермь» (Большое Савино) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Победа». Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, лайнер выполнял рейс по маршруту Москва - Киров. «Причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме», - сообщает надзорный орган. Пермская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, оказавшихся в аэропорту Большое Савино