ФСБ задержала жителя Анапы, помогавшего планировать атаки ВСУ

ФСБ задержала жителя Анапы, сотрудничавшего с Украиной. По версии спецслужбы,

он занимался сбором информации, которая «могла быть использована в ущерб безопасности» России. В частности, он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении подразделений российской армии и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани.

Задержанный — гражданин России 1980 года рождения. Он якобы по своей инициативе установил контакт с представителем СБУ для «содействия диверсионно-террористической деятельности». По данным ФСБ, мужчина фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов «для использования вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак». Также ему поручили разузнать график прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Мужчина отправлен под арест. Какие-либо подробности о личности фигуранта не приводятся.