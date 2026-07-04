В центре Перми нашли захоронение преподавателя философии
Во время исследования территории архиерейского кладбища на месте старого зоопарка Перми пермские археологи обнаружили место захоронения преподавателя Пермской духовной семинарии Александра Юрьева (1850–1907). Об этом факте сообщается в ВК «Камской археологической экспедиции».
Фото: ВК «Камская археологическая экспедиция»
Исследователи расчистили эпитафию: «Незабвенному папе – другу, учителю. Лидуся». Памятник хорошо сохранился, но оказался сильно заглублен в грунт, уточнили сотрудники экспедиции.
По данным музея Архиерейского квартала примечательное надгробие принадлежит Александру Юрьеву, уроженцу Курской губернии, выпускнику Казанской духовной академии. Он с 1879 года работал в Пермской духовной семинарии, где преподавал философию, психологию и дидактику. «Обширные знания и особый склад ума делали его «первой звездой» среди учителей семинарии. Именно ему доверяли выступать от лица преподавательского состава во время торжественных мероприятий в присутствии начальствующих лиц Пермской губернии», - сообщили сотрудники музея.
Помимо духовной семинарии, господин Юрьев преподавал педагогику в Мариинской женской гимназии. За время своей педагогической карьеры преподаватель дослужился до чина статского советника, имел ордена св. Анны II и III степеней и св. Станислава II и III степеней. Александр Юрьев скончался 10 августа 1907 года от паралича. Памятник на могиле установила его единственная дочь Лидия.
Напомним, кладбище располагается в границах «Архиерейского квартала» Ранее здесь располагался пермский зоопарк. Сейчас идет обустройство части квартала. Проект разделен на «зону памяти», где предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону» — воссоздание ранее расположенного здесь Яблоневого сада с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей.