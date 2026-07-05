Газовики продают свою котельную на севере Прикамья

На электронной площадке Газпромбанка пройдут торги по продаже имущественного комплекса котельной КС-Гремячинская. Начальная стоимость лота составляет 23,7 млн руб. Тепловой источник мощностью 20 кал/час, продается единым комплексом, расположен по адресу: Гремячинск, Набережная, 53а. Торги намечены на 31 июля.

Указанная котельная работает для нужд Гремячинского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Владельцем имущества указано ООО «Газпром трангаз Чайковский». Объект реализуется как непрофильный актив с 2023 года. Ранее газовики пытались сбыть его за 38 млн руб.