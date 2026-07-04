Бывший краевой трест требует признать бесхозными акции своих миноритариев

АО «Камлесосплав» требует через арбитражный суд Пермского края признать часть своих акций бесхозяйными. Согласно карточке дела, иск был подан к регистратору «Интрако», а также к ряду физлиц – Людмиле Пожидаевой, Светлане Кондратенко, Елене Медведевой, Петру Бондарчуку. От регистратора общество требует передать акции в собственность истца путем их списания с лицевых счетов акционеров и зачисления на казначейский счет эмитента – АО «Камлесосплав». Иск был принят к рассмотрению, слушание дела назначено на 25 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Камлесосплав» было создано в начале 90-х прошлого века на базе одноименного треста. Трест «Камлесосплав» в свое время был крупнейшим предприятием лесопромышленного комплекса Урала, созданный для организации масштабного лесосплава. Молевой сплав древесины по Каме прекратился из-за запрета, который ввели на федеральном уровне в 1995 году с введением нового Водного кодекса РФ.

Сейчас общество занимается управлением собственного офиса и контролируется родственниками покойного последнего советского директора ПО «Камлесосплав» Льва Борисовца. С 29 июня директором АО является Людмила Борисовец.