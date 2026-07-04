Здание общественного туалета в парке Горького предлагается в аренду за 51,3 тыс. руб. в месяц

Объявлен аукцион на аренду отдельно стоящего здания туалета на ул. Сибирская, дом 43, площадью 55,8 кв. м. начальная цена ежемесячной аренды составляет 51,3 тыс. руб. Первыми на это обратили внимание ProPerm.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здание находится в муниципальной собственности. Оно было передано муниципалитету в рамках заключения мирового соглашения между администрацией Свердловского района города Перми и ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Арендатор парка передал в муниципальную собственность два туалета и гараж, а также объекты культурного наследия в парке — ротонду и ограду.

Администрация Свердловского района в судебном порядке требовала признать самостроями шесть объектов на территории парка: два летних кафе — «Халва» и Casa Mia, гараж, два общественных туалета и аттракцион «Дом Дракулы», снесенный прошлой осенью.