В Прикамье резко упали продажи «Москвича» и Chery

Пермские дилера фиксируют резкое падения продаж брендов авто, которые стали популярны после ухода из РФ западных автопроизводителей. Так, в мае в Перми падение показали продажи бренда Chery, бывшего лидера среди китайских авто. За месяц в перми зарегистрировано всего 14 новых машин, тогда как годом ранее в месяц на учет ставилось не мнее 160 авто этой марки. Падение составил 91%. Оно связано с тем, что производство Chery сейчас локализировано в РФ под брендом Tenet, поставки из Китая этих авто прекратились и дилеры распродают остатки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Резкое падение продаж переживают дилеры столичного Moskvich – за месяц в Перми поставлено на учет 15 машин этой марки против 31 авто в мае 2025 года (снижение – 53%). Еще в 2024 году марка столичного автозавода входила в топ-10 по продажам в Перми новых авто, но уже давно выпала из него. Это связано с тем, что Moskvich прекратил отношения с китайской Jac, перелицованные кроссоверы которой он собирал из машинокомплектов на своем заводе. В Перми осталось только два дилера «Москвича» - «Сатурн-Р» и «Сильвер Моторс».

Падение фиксируют и продажи Solaris - за месяц в Перми поставлено на учет 35 машин этой марки против 38 авто в мае 2025 года (снижение – 8%). Под брендом Solaris собираются из старых машинокомплектов авто ушедших из страны Hyundai и Kia. На днях стало известно, что сборку автомобилей бренда Solaris на заводе «АГР-холдинга» завершили. Производство в 2026 году так и не началось, покупателям доставались машины сборки 2025 года, а на мощностях завода сейчас идет подготовка к сборке машин китайского бренда Omoda.