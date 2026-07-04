Стоимость бензина на АЗС «Нефтехимпрома» выросла на 10-13 рублей за литр

Цена топлива на частных АЗС в Прикамье — сети «Нефтехимпром» заметно выросла. Согласно сайту «Нефтехимпрома», литр Аи-92 с 3 июля теперь стоит 84, 97 что на 10 руб. больше (ранее 74,97 руб.) Цена литра Аи-95 теперь составляет 92,23, что на 13 руб. больше прежней цены (79,29 руб.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Также «Нефтехимпром» сообщил о сокращении лимита отпуска топлива за одну заправку – с 30 до 20 литров. При этом можно заправляться не только в банк авто, но и в канистры.

Напомним, на прошлой неделе в Пермском крае произошел серьезный рост цен на топливо на независимых сетях АЗС. Так АЗС «Ликом» поднял цену 92-го бензина до 95 руб. за литр, а 95-го — до 99 руб.

Ключевой игрок на рынке - ЛУКОЙЛ сохраняет прежние цены на топливо, но не на всех его станциях в Перми оно присутствует.

Власти отмечают, что дизельное топливо, бензин и авиационное топливо и другие продукты нефтепереработки в регионе имеются в достаточном количестве.

Сеть «Нефтехимпрома» насчитывает в Пермском крае 39 АЗС, из них 20 станций расположены в Перми.