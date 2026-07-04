Фотовыставка «Монро: всемирная красота», экспозиция «Бато Дугаржапов. Живопись» и концерт «Аура Шоу. Главная музыка столетия»

Когда откроется фотовыставка «Монро: всемирная красота», где можно посмотреть на работы одного из ведущих современных импрессионистов России Бато Дугаржапова и когда пройдет концерт при свечах «Аура Шоу. Главная музыка столетия».

4 июля (суббота)

В ДК Железнодорожников пройдет концерт «Аура Шоу. Главная музыка столетия». На сцене выступит симфонический оркестр. Музыканты исполнят композиции Queen, The Beatles, Adele, Nirvana, Michael Jackson, АBBA, Eminem, The Rolling Stones, Justin Timberlake, Katy Perry и других звезд. Начало в 18:00.

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В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт при свечах. На сцене — Новосибирский квартет саксофонистов. В программу вошли «Севилья» из Испанской сюиты №1 Исаака Альбениса, «Кармен-фантазия» Жоржа Бизе, «Три прелюдии для фортепиано» Джорджа Гершвина, «Виртуозное танго» Тьерри Эскеша и другие. Начало в 21:00.

5 июля (воскресенье)

В Музее природы пройдет последний день выставки садовых растений «Хосты». В выставочном зале покажут около 500 декоративных сортов, включая достижения селекции последних лет. Растения для выставки предоставили члены Клуба любителей хост «Хоста — изумрудная магия». Начало в 12:00.

6 июля (понедельник)

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В «Белой галерее» откроется выставка «Монро: всемирная красота». Фотовыставка посвящена 100-летию со дня рождения Мэрилин Монро — это первая в России антология ее портретов, снятых признанными мастерами мировой фотографии. В основе экспозиции лежат работы Евы Арнольд, Джорджа Барриса, Анри Картье-Брессона, Брюса Дэвидсона и Берта Штерна. Начало в 12:00.

7 июля (вторник)

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В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Вечер любимых песен». Фольклорный ансамбль «Рождество» исполнит хит-парад самых известных и любимых песен. Начало в 19:00.

8 июля (среда)

В НОВАТе состоится концерт «Шедевры русского романса». Это цикл вокальных концертов, посвященных уникальному явлению в мире музыки — русскому романсу. На сцене выступят солисты новосибирской оперы под аккомпанемент рояля. Начало в 19:00.

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В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Бато Дугаржапов. Живопись». Экспозиция посвящена одному из ведущих современных импрессионистов России. На выставке представят более 60 разноформатных холстов автора. Особое внимание в экспозиции уделено пейзажному жанру, который занимает центральное место в творчестве художника. Начало в 12:00.

9 июля (четверг)

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В кабаре-кафе «Бродячая Собака» пройдет концерт «The Doors к 55-летию легенды Джима Моррисона». На сцене выступит группа THE NEWS, которая исполнит хиты легендарной группы. Начало в 20:00.

10 июля (пятница)

В кинотеатре «Победа» в рамках проекта «100 лет — 100 причин ходить в кино» покажут картину «Счастье». Это советская немая кинокомедия Александра Медведкина 1934 года. Сюжет картины развивается вокруг бедняка по имени Хмырь, который отправляется искать счастье. Оно, по убеждению героя, должно лежать где-то прямо на дороге. Хмырь находит кошель, заводит хозяйство, собирает урожай. Кулак, поп и помещик забирают все; полиция велит выпороть и отправляет на войну. С приходом советской власти несчастья, казалось бы, должны закончиться, но Хмырь умудряется остаться неудачником и в колхозе. Начало в 11:15.

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Александра Стрелкова