Герасимов: подразделения группировки «Центр» вошли в Доброполье и Анновку в ДНР
Передовые подразделения группировки «Центр» вошли в город Доброполье и село Анновка, которые находятся в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«Продолжаются бои в Белицком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском. Одновременно часть сил группировки продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области»,— добавил господин Герасимов на совещании.
Доброполье находится на северо-западе ДНР. В 2021 году в этом городе жило больше 28 тыс. человек. В сентябре 2025-го там, по данным агентства «Вчасно», там оставалось не больше 1300 человек. Анновка находится в пригороде Доброполья. Там, согласно данным на 2001 год, жило около тысячи человек.
Вхождение подразделений группировки «Центр» в Доброполье и Анновку является частью более широкого наступления российских войск, о котором начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов регулярно докладывает президенту Владимиру Путину. Ранее Герасимов отмечал, что группировка «Центр» ведет наиболее активные боевые действия на красноармейском и днепропетровском направлениях, а ее целью является, в том числе, создание полосы безопасности и установление полного контроля над Донбассом.
Продвижение в направлении Доброполья ранее уже упоминалось Герасимовым в контексте расширения зоны контроля и завершения взятия других населенных пунктов в ДНР. Так, в марте 2026 года сообщалось о взятии населенного пункта Павловка в ДНР, а в апреле 2026 года — о завершении зачистки Нового Донбасса. Также весной 2026 года Герасимов докладывал о продолжающихся боях за Белицкое, которое вместе с Добропольем находится в зоне ответственности группировки «Центр».