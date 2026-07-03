Путин: создание зоны безопасности на Украине идет по плану
Президент России Владимир Путин сообщил, что создание зоны безопасности в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях проходит в плановом режиме. За последние месяцы эта зона была расширена значительно, заявил он.
«Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и частей по всей линии фронта»,— сказал президент на совещании, которое провел на вспомогательном пункте управления Объединенной группировкой войск.
Владимир Путин добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины вынуждены отступать с большими потерями. «Выполнение задач соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генштаба ВС РФ»,— добавил Владимир Путин.
Впервые Президент России Владимир Путин допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в июне 2023 года, если обстрелы приграничных территорий РФ продолжатся. Позднее, в мае 2024 года, он подтвердил, что такая буферная зона необходима для защиты российских регионов, включая Белгород, от обстрелов Вооружённых сил Украины. Тогда же он отмечал, что планов штурмовать Харьков у России нет, но российские войска движутся на Харьковском направлении строго по плану для создания этой зоны. В марте 2025 года Владимир Путин поручил «особо подумать» о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы, а также подчеркнул, что к украинским военным, взятым в плен в Курской области, Россия будет относиться как к террористам.
Согласно его заявлениям, российские войска вошли в Сумскую область Украины и пересекли государственную границу в Курской области в феврале 2025 года. Целью этих действий было создание зоны безопасности после того, как украинские силы создали угрозу вдоль государственной границы, включая Курскую область. Глубина этой зоны в Сумской области составляет 10-12 км. Владимир Путин также заявлял, что у России сейчас около 700 тысяч военных в зоне спецоперации.