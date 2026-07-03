Путин заявил о взятии с начала года 133 населенных пунктов в Донбассе и Новороссии
С начала 2026 года российские войска взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из временных командных пунктов объединенной группировки войск.
«За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей»,— сказал президент. По его словам, продвижение продолжается на нескольких направлениях. Он отметил, что российские силы сохраняют наступательную динамику и расширяют контролируемую территорию.
Во время совещания начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту, что российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях в зоне СВО. По его словам, наиболее высокие темпы продвижения сейчас демонстрируют подразделения группировок войск «Север» и «Восток».
Заявленные Владимиром Путиным 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории, взятые под контроль российскими войсками с начала 2026 года в Донбассе и Новороссии, продолжают общую тенденцию к расширению российских позиций. Так, ранее в феврале 2026 года заместитель начальника Генштаба ВС Сергей Рудской заявлял, что с начала года под контроль Вооруженных сил России перешли 42 населенных пункта и 900 кв. км, а за весь 2025 год — более 300 населенных пунктов, включая 16 в Харьковской области и 26 в Сумской области.
В течение 2025 года Минобороны РФ регулярно отчитывалось о взятии новых населенных пунктов. Например, в декабре 2024 года, по заявлениям Пушилина, под контролем ВСУ оставалось 25–30% территории Донецкой Народной Республики. К марту 2025 года он сообщал, что под контролем России находится 70% территории ДНР и 99% территории Луганской народной республики. Российские войска вели наступательные действия в ДНР, Харьковской, Сумской и Запорожской областях, а также в Днепропетровской области, занимая такие населенные пункты, как Артема, Каленики, Новодмитровка, Новоалександровка, Химик, Кривая Лука, Сопычь и другие.