Опасность БПЛА объявили в Пензенской области, небо закрыто

Беспилотная опасность действует в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС.

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Если вы в здании, отойдите от окон. Уйдите в комнату с капитальными стенами без остекления. Это может быть санузел, коридор или другое безопасное помещение. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Не выходите на открытые участки.

Губернатор Олег Мельниченко просит жителей сохранять спокойствие. Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Глава региона также сообщил об ограничении работы аэропорта Пензы. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко