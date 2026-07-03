Опасность БПЛА объявили в Пензенской области, небо закрыто
Беспилотная опасность действует в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС.
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Если вы в здании, отойдите от окон. Уйдите в комнату с капитальными стенами без остекления. Это может быть санузел, коридор или другое безопасное помещение. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Не выходите на открытые участки.
Губернатор Олег Мельниченко просит жителей сохранять спокойствие. Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Глава региона также сообщил об ограничении работы аэропорта Пензы. Телефон экстренных служб 112.