Ракетную опасность вводят второй день подряд в Волгоградской области

В Волгоградской области второй день подряд объявляют опасность атаки ракет. Соответствующее уведомление поступило от МЧС. В облцентре звучат сирены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Граждан призывают сохранять спокойствие. Не подходите окнам. Необходимо пройти в укрытие. Если вы дома, уйдите в комнату с капитальными стенами без остекления. Спуститесь в подвал, погреб, паркинг. Перекройте газ, воду, отключите электроснабжение. Возьмите с собой необходимые документы, лекарства, воду.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание, подземный переход, избегайте открытой местности. Не покидайте укрытие до отбоя тревоги. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко