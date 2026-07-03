Уровень Урала в Оренбурге превысил среднемноголетнюю норму на 23 см

К 3 июля уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся на 2 см и достиг 232 см над нулем гидропоста. Об этом свидетельствуют данные профильных ресурсов.

Текущий показатель превышает среднемноголетнюю норму для этого времени года, которая составляет 209 см. При этом в начале июля 2002 года уровень Урала достигал 321 см. Минимальное значение было зафиксировано в 2006 году, когда вода опускалась до 165 см.

На прошлой неделе сброс воды из Ириклинского водохранилища был увеличен до 141 кубометра в секунду. Как поясняли специалисты, такое решение приняли в связи с прогнозом дождливого июня для приема возможных осадков.

Яна Вежлева