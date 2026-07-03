Минюст внес родившегося в Перми известного критика в реестр иноагентов

Известный литературный критик и журналист Галина Юзефович объявлена иностранным агентом. Соответствующая информация размещена на сайте министерства юстиции РФ. В публикации смиюста говорится, что она распространяла фейки о действиях российских властей и выступала против военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Госпожа Юзефович (объявлена иностранным агентом) родилась в Перми в 1975 году. Ее родители — писатели Леонид Юзефович и Анна Бердичевская. В 1999 году она закончила РГГУ, публиковала литературные обзоры в ведущих российских СМИ. Сейчас она ведет авторский видеоблог и подкасты о книгах и культуре. С 2014 по 2023 год журналистка работала ведущим книжным обозревателем издания «Медуза» (организация признана в России иноагентом и нежелательной организацией).