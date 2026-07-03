Более трети свердловчан работают на вредных производствах

В Свердловской области в 2025 году 36,1% работников трудились во вредных условиях. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наиболее распространенными вредными производственными факторами стали повышенный уровень шума (11,7%), недостаточная освещенность (7,8%), неблагоприятный микроклимат (4,7%), тяжесть труда (4,6%) и повышенная вибрация (4,2%).

В течение года специалисты ведомства провели 40 плановых проверок предприятий в сфере гигиены труда и выявили 1 255 нарушений. Чаще всего они были связаны с несоответствием рабочих мест санитарным требованиям и невыполнением мероприятий по улучшению условий труда.

По итогам проверок Роспотребнадзор наложил 86 штрафов на общую сумму 1,9 млн руб., объявил 284 предостережения, а также выдал предписания об устранении нарушений.

Полина Бабинцева