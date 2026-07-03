Суд взыскал с саратовского застройщика 31,6 млн за год просрочки по контракту

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск МКУ «Капитальное строительство» к ООО СЗ «СК „Система“» о взыскании неустойки по муниципальному контракту на строительство многоквартирных домов в Заводском районе Саратова. Ою этом сообщила пресс-служба суда.

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Контракт на сумму 438 млн руб. заключили в августе 2024 года. Подрядчик обязался завершить работы на ул. им. Азина, 27А, 29, 29А, ул. Ново-Крекингская, 2А, до 20 декабря 2024 года, однако фактически сдал объект только в декабре 2025 года. Просрочка составила почти год.

Заказчик начислил неустойку за период с 22 декабря 2024 года по 4 декабря 2025 года в размере 31,6 млн руб. Суд проверил расчет и признал его верным.

Ответчик пытался оспорить требования, ссылаясь на приостановку работ и направление писем заказчику, однако суд установил, что фактически работы не приостанавливались. Это подтверждается актами выполненных работ.

Также подрядчик указывал на высокий уровень грунтовых вод на участке и на то, что проектная документация предусматривала срок строительства девять месяцев, тогда как контрактом был установлен более короткий срок. Суд отклонил эти доводы. В проектной документации были отражены сезонные колебания уровня вод, а контракт заключался в конце августа, поэтому подрядчик должен был понимать, что земляные работы придутся на осень. Доказательств того, что срок был заведомо недостаточным, суду не представили.

Ходатайство о снижении неустойки суд также отклонил, не найдя для этого оснований. Неустойка взыскана с компании в полном объеме. Решение может быть обжаловано.

ООО СЗ «СК „Система“» учреждено в Саратове в 2007 году. Гендиректором и единственным владельцем значится Дмитрий Дулепин. Среднесписочная численность сотрудников в 2025 году составила 45 человек, а средняя зарплата — 107,6 тыс. руб. Прошлый год компания завершила с оборотом 3,7 млрд руб. и прибылью в 11 млн руб. В портфолио застройщика 260 выигранных госконтрактов, из них 32 — в стадии исполнения (5,7 млрд руб.).

Нина Шевченко