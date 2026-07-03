Суд обязал тамбовскую компанию огородить опасный недострой в центре Саратова

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск мэрии облцентра к ООО «Снабсервис» из Тамбова о приведении в порядок недостроя в центре города. Компания, купившая на торгах права застройщика ЖСК «Капитель–2002», должна за свой счет восстановить забор по периметру участка и вывезти строительный мусор, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Речь идет об участке в Октябрьском районе, ограниченном улицами Чернышевского, 3-м Дегтярным и 4-м Волжским проездами. Согласно материалам дела, ограждение объекта не замкнуто, часть секций отсутствует, а территория захламлена бытовыми и строительными отходами. Контролирующие органы зафиксировали свободный доступ внутрь, что, по версии администрации, создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

В суде пояснили, что опасный объект находится вблизи мест массового скопления людей. Ответчик факты не оспорил и экспертизу не заказывал.

Теперь компания обязана за свой счет в течение 30 дней восстановить забор и убрать территорию. В случае просрочки суд установил неустойку в 1 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Нина Шевченко