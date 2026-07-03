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Астраханской области списали почти 600 млн рублей бюджетных кредитов

Правительство РФ приняло списало 589 млн руб. долга Астраханской области по бюджетным кредитам. Это вторая подобная мера поддержки региона, в 2025 году область уже освободили от 950 млн руб.

Фото: Марина Окорокова

Фото: Марина Окорокова

Высвобожденные средства направили на замену лифтов, капитальный ремонт теплосетей в Нариманове и поддержку малого и среднего предпринимательства.

Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин, списание коснулось 17 регионов, которые подтвердили целевое использование ранее полученных займов. В их числе Астраханская, Волгоградская, Пензенская, Курская области, Дагестан, Калмыкия. Общий объем списаний в этом году составит почти 17 млрд руб.

До 2030 года суммарная долговая нагрузка регионов будет снижена на 1 трлн руб. Для Астраханской области общий объем списаний в рамках программы достигнет 9,7 млрд руб.

Нина Шевченко