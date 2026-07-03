Мэр Саратова доложил о развитии города и поддержке семей

Мэр Саратова Игорь Молчанов отчитался о ходе благоустройства и социальных проектах в городе. С 2023 года в облцентре высажено 376 крупномерных деревьев, 3,9 тыс. кустарников и более 248 тыс. цветов. Для обеспечения посадочным материалом создается питомник площадью 5 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Игоря Молчанова в MAX Фото: Канал Игоря Молчанова в MAX

Благоустраиваются 27 парков и скверов при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. На бульваре ул. Астраханской высадят 358 деревьев и 9,2 тыс. кустарников, обустроят велодорожку и детские площадки. Работы ведутся в Парке Свободы, «Соловьиной роще», в мкр. Звезда, на ул. Шехурдина и на Новой набережной.

Господин Молчанов также доложил о социальных инициативах. При поддержке господина Володина запланирован капремонт школы № 1. Учащиеся 1–4 классов и льготники 5–11 классов получают бесплатное горячее питание. С 1 сентября этого года все детские сады — 257 учреждений — станут бесплатными для почти 49 тыс. детей.

Четыре школы искусств получили музыкальные инструменты и оборудование по нацпроекту «Семья». Создаются модельная библиотека за 26,8 млн руб. и детский культурно-просветительский центр за 3,9 млн руб.

За полугода проведено более 250 спортивных мероприятий. В пяти спортшколах олимпийского резерва занимаются свыше 6 тыс. человек по 26 видам спорта. На соревнованиях заработано более 200 медалей, включая 64 золотые. Действуют проекты «Живу на Волге — умею плавать», «Дворовый тренер», «Проведи лето со спортом», «Лето вместе с ГТО» и «В ритме города».

Мэр Саратова заявил, что бюджет города сохраняет социальную направленность. Все обязательства по поддержке семей, образованию, здравоохранению и культуре будут выполнены, заверил он.

Нина Шевченко