Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 20

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. Всего с начала суток на подлете к столице сбили 20 БПЛА.

На местах падения обломков дронов работают сотрудники оперативных служб. Московский аэропорт Домодедово с 13:30 работает с ограничениями: воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию. Ранее такие же меры действовали в аэропорту Внуково, но были сняты в 17:04.