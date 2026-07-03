Депутаты гордумы Астрахани поздравили инспекторов ГИБДД с юбилеем

Сотрудников и ветеранов ГИБДД Астрахани поздравил депутат гордумы Александр Тихонов. Поводом стало 90летие Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гордума Астрахани Фото: Гордума Астрахани

Господин Тихонов вручил благодарственные письма от гордумы отличившимся сотрудникам УМВД. В своем выступлении он отметил сложность профессии и напомнил о коллегах, погибших при исполнении задач.

Председатель комитета по социальной политике, спорту, туризму и молодежной политике Максим Карташов передал поздравления от «Единой России». Для собравшихся выступили солисты, мероприятие завершилось общим фото.

Нина Шевченко