Аферистам достались гробовые

В Ивановской области раскрыли аферу с получением субсидий за погибшего участника СВО. Отправлявшегося на фронт одинокого добровольца его друзья убедили оформить брак с едва знакомой женщиной. Молодожены вместе не жили, хозяйства не вели, но это не помешало «черной вдове» получить более 15 млн руб., которые соучастники поделили между собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ходатайства следователей СКР об аресте Алексея Макова, Сергея Лягушкина и Оксаны Комиссаровой, поддержанные региональной прокуратурой, удовлетворил 2 июля Кинешемский горсуд Ивановской области. Все трое являются обвиняемыми в мошенничестве с получением выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Поводом для расследования, которое контролируется прокуратурой Ивановской области, стали материалы, собранные оперативниками регионального управления ФСБ при содействии полиции. Они установили, что друзья убедили Виталия К., заключившего контракт на участие в СВО, расписаться с едва знакомой ему женщиной.

Особо аферистов привлек тот факт, что мужчина был одинок, не имел близких родственников и, как говорится в материалах уголовного дела, «иных членов семьи».

Как выяснили контрразведчики, новоиспеченные молодожены реально «в браке в отношениях не состояли, совместно не проживали, общего хозяйства не вели».

21 октября 2025 года ефрейтор К. выполнял боевую задачу в ДНР, получил «множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью». После этого «черная вдова» обратилась в госорганы с заявлениями на выплату положенных по закону супруге погибшего денег. С февраля по апрель этого года от Минобороны она получила 5 млн руб., от департамента соцзащиты Ивановской области — 1 млн руб. и от страховой компании «Согаз» в виде единовременного пособия и страховой суммы — более 9 млн руб. В общей сложности фиктивная вдова участника СВО и двое ее подельников получили на руки 15 млн 214 тыс. 170 руб. 28 коп. По данным следствия, «гробовыми» аферисты распорядились «по собственному усмотрению, потратив деньги на личные нужды». В частности, на приобретение автомобилей.

При избрании мер пресечения задержанные и их адвокаты не возражали против отправки в СИЗО. При этом фигурантов проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Сергей Сергеев