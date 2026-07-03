Аферистам достались гробовые
Раскрыто хищение выплаты в 15 млн руб. за погибшего на СВО ефрейтора
В Ивановской области раскрыли аферу с получением субсидий за погибшего участника СВО. Отправлявшегося на фронт одинокого добровольца его друзья убедили оформить брак с едва знакомой женщиной. Молодожены вместе не жили, хозяйства не вели, но это не помешало «черной вдове» получить более 15 млн руб., которые соучастники поделили между собой.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Ходатайства следователей СКР об аресте Алексея Макова, Сергея Лягушкина и Оксаны Комиссаровой, поддержанные региональной прокуратурой, удовлетворил 2 июля Кинешемский горсуд Ивановской области. Все трое являются обвиняемыми в мошенничестве с получением выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).
Поводом для расследования, которое контролируется прокуратурой Ивановской области, стали материалы, собранные оперативниками регионального управления ФСБ при содействии полиции. Они установили, что друзья убедили Виталия К., заключившего контракт на участие в СВО, расписаться с едва знакомой ему женщиной.
Особо аферистов привлек тот факт, что мужчина был одинок, не имел близких родственников и, как говорится в материалах уголовного дела, «иных членов семьи».
Как выяснили контрразведчики, новоиспеченные молодожены реально «в браке в отношениях не состояли, совместно не проживали, общего хозяйства не вели».
21 октября 2025 года ефрейтор К. выполнял боевую задачу в ДНР, получил «множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью». После этого «черная вдова» обратилась в госорганы с заявлениями на выплату положенных по закону супруге погибшего денег. С февраля по апрель этого года от Минобороны она получила 5 млн руб., от департамента соцзащиты Ивановской области — 1 млн руб. и от страховой компании «Согаз» в виде единовременного пособия и страховой суммы — более 9 млн руб. В общей сложности фиктивная вдова участника СВО и двое ее подельников получили на руки 15 млн 214 тыс. 170 руб. 28 коп. По данным следствия, «гробовыми» аферисты распорядились «по собственному усмотрению, потратив деньги на личные нужды». В частности, на приобретение автомобилей.
При избрании мер пресечения задержанные и их адвокаты не возражали против отправки в СИЗО. При этом фигурантов проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.