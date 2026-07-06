Воронежский застройщик «Выбор» сдал еще один дом по реновации в Новой Москве

Воронежская строительная компания «Выбор» продолжает укреплять присутствие в Московском регионе. В Щербинке, расположенной в Новой Москве, она ввела в эксплуатацию новый жилой дом в рамках столичной программы реновации. Новый жилой комплекс готов принять новосёлов — около 150 жителей из ветхих домов переезжают в квартиры с улучшенной отделкой. Всего в доме 140 квартир, он расположен в пешей доступности от станции МЦД-2, школ, детских садов и поликлиник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Выбор» Фото: ГК «Выбор»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале написал, что программа реновации в ТиНАО идёт по плану, а новые дома, возводимые в рамках этой программы, отличаются высоким качеством и современными стандартами комфорта. Участие в этом проекте подтверждает статус воронежского девелопера как системного игрока на рынке московской агломерации, способного реализовывать сложные социальные задачи с использованием собственных технологий.

В компании отмечают, что программа реновации активно меняет облик Москвы, и ГК «Выбор» продолжает выступать надёжным партнёром в этой масштабной работе.

Параллельно с производственными успехами приходит и укрепляется признание на федеральном уровне. Генеральный директор ГК «Выбор» Александр Цыбань вошёл в топ-100 рейтинга RQ Index «Персона», который ежегодно составляет список наиболее влиятельных руководителей строительной отрасли страны. Эксперты оценивали управленческий опыт, масштаб бизнеса и медийную активность. Среди представителей воронежского девелопмента у Цыбаня — наивысший результат – 22 строчка в рейтинге. В топ-100 также попали главы компаний «Развитие» и «КомфортСтрой» — на 27-й и 56-й позициях соответственно.

Воронежские застройщики продолжают доказывать свою конкурентоспособность, успешно работая как в родном регионе, так и за его пределами.