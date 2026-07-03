Часть коммунистов в Чайковском заявила о прекращении работы местного отделения КПРФ

Представители партии КПРФ в Чайковском сообщили о прекращении существования местного отделения. Информация об этом опубликована в соцсетях окружной ячейки. Сообщается, что из состава коммунистической партии решили выйти 11 ее представителей. В том числе первый секретарь Чайковского местного отделения КПРФ Олеся Горбунова, секретарь местного отделения КПРФ по протестной работе Вячеслав Нечкин и секретарь первичной партийной организации Завокзального микрорайона Александр Килин, состоявший в коммунистической партии с 1975 года.

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Причиной массового исхода называются разногласия с руководством Пермского краевого отделения КПРФ. В частности, упоминается конфликт с первым секретарем регоотделения КПРФ Ксенией Айтаковой, которая якобы лишила местное отделение возможности выдвигать кандидатов по одномандатным избирательным округам № 22 и 23 «в угоду кандидатам от «правящей партии»».

Кроме того, чайковские коммунисты сообщили о том, что намеревались выдвинуть на грядущие выборы в региональное Законодательное собрание Алексея Наборщикова, однако 30 июня его исключили из партии.