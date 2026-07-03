«Курчатов фест», «Матреша» и «Кодекс Данте»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет фестиваль классической музыки «Курчатов фест», на котором выступит народный артист РФ Евгений Миронов, актриса Александра Урсуляк, сопрано Ольга Перетятько и тенор Иван Гынгазов. На концертных площадках города пройдут выступления оркестра «Аура Шоу» и московского камерного ансамбля Simple Music Ensemble. В театрах покажут спектакли «март», «солнечная линия», «ТиТь в кубе» и «Матреша», а в кинотеатрах — фильмы «Трасса „Море – море“», «Кодекс Данте» и «Долина улыбок».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Курчатов фест» в Челябинске, 2024

Фото: Олег Кормильцев «Курчатов фест» в Челябинске, 2024

Фото: Олег Кормильцев

Фестивали

На площади науки возле памятника И. В. Курчатова 9–10 июля пройдет фестиваль классической музыки «Курчатов фест». В рамках мероприятия 9 июля в 20:00 состоится выступление народного артиста РФ Евгения Миронова и актрисы Александры Урсуляк. Под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра Челябинской области они представят музыкально-литературную композицию по мотивам комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Стоимость билета 900 руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист РФ Евгений Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Народный артист РФ Евгений Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

10 июля в 20:00 на сцену выйдет сопрано Ольга Перетятько и солист Большого и Мариинского театров, тенор Иван Гынгазов. Совместно и Государственным симфоническим оркестром Челябинской области артисты исполнят оперную классику. Стоимость билет от 800 до 9 тыс. руб. 6+

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 4 июля оркестр «Аура Шоу» представит продолжение программы «Главная музыка столетия». Вторая часть включает неожиданные аранжировки таких исполнителей и групп, как Elton John, Queen, Louis Armstrong, Prince, Taylor Swift, Metallica, AC/DC, Ricky Martin, Whitney Houston, Linkin Park, Pink Floyd и многих других. Стоимость билета от 1,7 тыс. до 4,3 тыс. руб. 6+

В Центре креативных индустрий «Свобода 2» 9 июля откроется дом Simple Music. Московский камерный ансамбль Simple Music Ensemble на первом концерте исполнит музыку итальянского неоклассика Людовико Эйнауди. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. 6+

Спектакли

В mini театре 4 июля пройдет спектакль «март». Мария после долгого отсутствия возвращается домой к маме и мужу. «Герои нашего спектакля застряли в бесконечном марте. Говорят, тут ничего не выживает, ни автобусы, ни птицы, ничего. Чего же нам не хватает, чтобы просто быть счастливыми? Почему тоска по неземному счастью разъедает изнутри?»,— спрашивают авторы спектакля. Стоимость билета 1000–1200 руб. 18+

В mini театре 8 июля также покажут спектакль «солнечная линия». Он рассказывает историю супругов, которые прожили вместе семь лет. Внезапно они начинают сомневаться в том, насколько хорошо знают друг друга. Постепенно тихий ужин перерастает в ссору, танцы и попытку найти любовь к себе и человеку напротив. Стоимость билета — 1000–1200 руб. 18+.

7 июля «Театральное пространство свободы» покажет моноспектакль «ТиТь в кубе». Это рассказ о поиске себя, преодолении жизненных испытаний и силе искусства. Личные воспоминания автора постановки превращаются в универсальную историю, в которой каждый из зрителей может немного узнать себя. Стоимость билеты 800 руб. 16+

«Театральное пространство свободы» 8 июля представит иммерсивный спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Бесы» — «Матреша». Главный герой постановки Николай Ставрогин бросает вызов богу и встает на путь полной вседозволенности. Он попадает в ловушку собственных страхов и грехов, неизбежно возвращаясь к вере. Стоимость билета 800 руб. 14+

Кино

В челябинских кинотеатрах с 9 июля выйдет в прокат фильм «Трасса „Море – море“». Фотограф Тема, его бывшая жена Саша и ее новый жених отправляются вместе из Санкт-Петербурга в Сочи на красно кабриолете. Тема пойдет на все, чтобы помешать молодоженам сыграть свадьбу. Ему в этом поможет автостопщица Кира, спасенная ребятами. Теперь у Темы есть только один путь, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни. В главных ролях: Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс и Дарья Матвеева. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Арам Вардеванян

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Арам Вардеванян

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В кинотеатрах Челябинска с 9 июля также можно посмотреть фильм «Кодекс Данте». Писатель из Нью-Йорка XXI века Ник отправляется в опасное путешествие, чтобы исполнить поручение босса мафии и украсть рукопись «Божественной комедии» Данте Алигьери. В это же время сам Данте в XIV веке ищет вдохновение для создания будущего величайшего произведения. Каждого из мужчин связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным. Главную роль сыграл Оскар Айзек. 18+

В челябинских кинотеатрах с 9 июля появится фильм «Долина улыбок». Учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает боль у людей и связывает их с мертвыми. 18+

Ольга Воробьева